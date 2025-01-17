2025 yılı yatırım programı açıklandı! İzmir projelerine dev bütçe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 14 bin 238 projeye yaklaşık 1 trilyon 444,4 milyar lira ödenek tahsis edilirken en yüksek pay ulaştırma ve haberleşme ile eğitim oldu. Programda Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu projesine 19,7 milyar lira TL bütçe ayrıldı. Bu bütçenin 9,2 milyarlık bir kısmı dış kredilerden kullanılacak. Projenin 2027 yılında hayata geçmesi planlanıyor. Ankara-İzmir arasındaki 824 kilometrelik tren hattı mesafesi 624 kilometreye inecekken 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek. Projenin toplam güncel maliyeti ise yaklaşık 193 milyar TL.

ÖZELLEŞTİRME ALANI

Özelleştirme kapsamına alınan İzmir Limanı'nın modernizasyonu için toplam maliyeti 8 milyar 178 milyon 9 bin TL olan projeye 278 milyon 241 bin 729 TL bütçe ayrıldı. 2024 yılı için 5 bin TL bütçe ayrılmış olmasına rağmen yatırım programında yer alan bilgilere göre yaklaşık 388 milyon TL bütçe kullanılmış olduğu görüldü. Öte yandan deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 511 milyar lira tutarında projeye yer verildi.