Şimşek: Reformları hızlandıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'deki temasları kapsamında Bank of America tarafından Londra'da düzenlenen Türkiye Konferansı'na katıldı. Konferans, 2018 yılından beri ilk defa düzenlendi. Etkinliğe, 250'den fazla yatırımcı katılırken, ilk defa böyle yüksek katılımcı sayısına ulaşıldı. Bakan Şimşek, "Dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyecek, bu alandaki reformlara hız kazandıracağız" dedi. Şimşek, Türkiye'nin artan jeopolitik gerilimler ve ticaretteki korumacı eğilimlere karşı dayanıklı bir yapı sergilediğini de belirtti.