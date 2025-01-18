Avrupa ile dış ticaret artıyor

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), iş dünyası için Avrupa Birliği (AB) fonlarını genç iş insanlarına anlatmak için eğitim serisine başladı. TÜGİAD Ankara Şube'nin ev sahipliğinde düzenlenen serinin ilk eğitiminde konuşan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, "Türkiye'nin AB ile dış ticaret hacmi yüzde 60'ı aşmış durumda. Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman Türkiye'deki iş dünyasının da yeşil dönüşüme liderlik etmesi gerekiyor" diye konuştu. AB tarafından sağlanan çeşitli finansman mekanizmaları ayrıntılı bir şekilde anlatan Özcan, özellikle "Ufuk Avrupa Programı"nın 95,5 milyar avroluk bütçesiyle dünyanın en büyük sivil AR-GE programı olduğunun altını çizerek, Türk şirketlerinin ve üniversitelerinin bu programdan daha etkin yararlanması gerektiğini vurguladı.