Bakan Uraloğlu tarihi duyurdu: Şam seferleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Ocak itibarıyla Türk Hava Yolları'nın haftada 3 olmak üzere Şam'a sefer düzenleyeceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Antalya'da Belek bölgesindeki 5 yıldızlı otelde düzenlenen Türk Hava Yolları'nın (THY) Yönetim Zirvesi'ne katıldı. Hızlı ve güvenli ulaşımın hayatın artık zorunlu bir parçası haline geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu noktada özellikle havacılık, küresel ekonomi ve sosyal ilişkilerin can damarı olarak, bu ihtiyacı karşılayan en etkin araç konumunda. Hava yoluyla artık insanlar sadece bir yerden bir yere gitmiyor, zamanı da satın alıyorlar. Hava yoluyla ulaşımı her geçen gün daha çok tercih ediyorlar. Bu noktada 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan ülkemizin bu avantajlı konumunun, potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için havacılık alanında çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik" dedi.