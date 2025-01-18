Bakan Uraloğlu tarihi duyurdu: Şam seferleri başlıyor

BAAS REJİMİNİN YIKILMASININ ARDINDAN ŞAM'A HAFTADA 3 SEFER

Bakan Uraloğlu, Suriye'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından bölgedeki hava yolu ulaşımıyla ilgili gelişmelerin de yaşandığını söyledi. Uraloğlu, haftada 3 olmak üzere 23 Ocak itibarıyla Şam'a sefer düzenlemeye başlayacaklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "23 Ocak'ta başlayacak Şam seferleri de Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönemin başladığının en büyük göstergesi olmuştur. Bildiğiniz üzere Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından ilk günden itibaren aksiyon alarak yetkili ekiplerimizi, Halep ve Şam havaalanlarına mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip, tespit etmeleri amacıyla görevlendirdik. Ekiplerimiz gerekli raporlamaları yaptılar ve Suriye'de emniyet ve hava seyrüsefere ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli uzmanlık ve destekleri sağlıyoruz. Aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın da Şam'a bir heyet göndererek gerekli incelemeleri yaptığını ifade etmek isterim. Haftada 3 frekans (sefer) olarak planladığımız THY'nin Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır" diye konuştu.

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