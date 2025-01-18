Bakanlık bu kez takviye ürünleri ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'den bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek 'taklit ve tağşiş gıdaları' ve 'sağlığa zararlı gıdaları' açıklıyor. Bakanlığın listesinde bu kez de 'Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler' başlığı altında ifşa edilen ürünlerle ilgili vahim bulgulara yer verildi. İçeriğinde beyan ettiği maddeler bulunmayan ürünlerin firmaları listede şöyle yer aldı: Bilge İlaç'ın 'CFP Collagen Forte Premıum Powder' markasıyla sattığı ürünleri, Galip Sefa İlaç'ın 'Tesir' markasıyla piyasaya sunduğu multimıneral içeren takviye edici gıda ürünleri, Koç İlaç'ın Medicago Multi Energy markasıyla sattığı multivitamın içeren takviye ürünü. İlaç etken maddesi saptananlar arasında ise Vinta İlaç, Burç İlaç, United Beekeepers Bal Gıda, Seksensekiz Grup yer aldı.