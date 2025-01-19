Hakem heyetleri 7 milyarlık uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu

Tüketici hakem heyetleri, geçen yıl değeri yaklaşık 7 milyar lirayı bulan 762 bin 100 uyuşmazlığı karara bağlarken, tüketiciler en çok ayakkabıya ilişkin şikayet başvurusunda bulundu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin 1995 yılından bu yana faaliyetlerine devam ettiği hatırlatıldı. Böylece uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve en az masrafla çözüldüğü, aynı zamanda yargının üzerindeki iş yükünün de önemli ölçüde azaltıldığı vurgulanan açıklamada, "Tüketici hakem heyetleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden çözüme kavuşturuldu. Geçen yıl 755 bin 997 başvuru yapılırken, (2023'ten kalanlarla birlikte) 762 bin 100 uyuşmazlık tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Başvuruların parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira oldu. Parasal değerde, 2023'teki başvurulara göre yüzde 75 artış gerçekleşti" bilgisi paylaşıldı.