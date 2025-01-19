İŞKUR desteği ile hayalini gerçekleştirdi

İzmir'de 11 yıl önce Tip 1 diyabet hastalığına yakalanan 41 yaşındaki moda tasarımı öğretmeni Sibel Patan, hayal ettiği moda evini İŞKUR desteği ile açtı. Eşi ile iş arayışına giren Patan, hastalığı nedeniyle kendine ait engelli raporuyla İŞKUR'un engelli hibe desteğine başvurabileceğini öğrendi. Hibe alan Patan, hayalini kurduğu moda evini açarak, tasarımı kendisine ait gelinlik ve abiyelerin satışına başladı. İzmir'de uzun yıllar gelinlik ve abiye giyim üzerine çalıştığını aktaran Patan, "İŞKUR'dan olumlu geri dönüş aldığımızda çok sevindik. Böyle bir imkan sunulduğu için çok mutlu olduk. Hızlı bir çalışma sonrası bu ay içerisinde de iş yerimizi açtık" diye konuştu.