Tavuk eti fiyatını düşürecek çözüm

SON 4 yılda fiyatı en çok artan gıda ürünleri arasında tavuk eti de yer alıyor. İstanbul'da faaliyet gösteren kasaplar tavuk eti fiyatlarının düşürülmesi için yeni bir proje hazırladı. Fiyatların yüzde 30 düşebileceğini söyleyen İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tavukçu, Eğer biz kasap esnafı olarak Ramazan'dan önce bu izni alabilirsek tavuk etinde yüzde 20-30 zam değil indirim yapacağız" dedi. Fatih Tavukçu, "Biz bütün tavuğu alıp, göğüs, but, baget olarak parçaladığımız zaman maliyetimizi çok aşağıya çekecek. Halkımız daha ucuz tavuğa ulaşmış olacak" diye konuştu.