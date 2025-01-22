Derneklerden velilere uyarı: Yasal sınırı aşan kayıt zamlarını kabul etmeyin

Özel okullarda eğitim gören öğrencilerin kayıt yenileme dönemi başlarken, bazı kurumlar yüksek zamlarla gündeme geldi. Çözüm platformu Şikayetvar, erken kayıt döneminde özel okullara yönelik kendilerine iletilen şikayetleri derledi. Verilere göre son bir haftada şikayetler yüzde 1100 arttı. Velilerin en çok şikayet ettiği konu ise fahiş fiyat artışı oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen hafta yaptığı açıklamada, özel okullarda ücretlerin fahiş biçimde artırıldığı iddialarına ilişkin bir çalışma yaptıklarını belirterek, bu konuda yönetmelik yayımladıklarını anımsatmıştı. Tüketici derneklerinin temsilcileri de, fiyat artışlarına ilişkin velilere her türlü danışmanlık hizmetini gönüllü verebileceklerini bildirdi.

'ŞİKAYETLER YOĞUNLAŞTI'

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, son günlerde özel okullarla ilgili şikayetlerin yoğunlaştığını belirterek, bu şikayetlerin özellikle fiyat artışları noktasında olduğunu söyledi. Deniz, 3 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle sosyal etkinlik ücretlerinin alınamayacağı ve kitap parası gibi kalemlerin veliden talep edilemeyeceğinin belirtildiğini anımsattı. Deniz, "Özel okul ücretleri de ÜFE ile TÜFE'nin toplamının yarısından yüzde 5 fazla olabiliyor. Buna rağmen rakamların hem enflasyon hem de Bakanlığın açıkladığı ücretlerin çok çok üzerinde olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

'ZORLAMA YAPILAMAZ'

Özel eğitim kurumlarının asıl işinin eğitim olduğunu ancak buna rağmen bazılarının bir ticari işletme gibi davrandığını dile getiren Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük ise, şunları söyledi: "Bazı özel eğitim kurumları kırtasiye, etüt, yemek ve servis gibi ücretlerde aşırı artışa giderek eğitim ücretini daha pahalı hale getirmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı, yönetmelikte yaptığı değişiklikle bu kurumların eğitim ücreti dışındaki diğer ücretlerde velilere zorlama yapamayacağını yasayla belirlemiştir. Ayrıca kitapların asla bir bedel karşılığında satılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Velilerimiz eğitim ücretlerinde ara sınıflar için belirlenmiş eğitim ücreti dışında ve belirlenen yasal orandan fazla artış yapmasınlar."