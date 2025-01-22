Eğitimin kalbi Demirci’ye “Bilim Merkezi”

MANİSA'NIN eğitim kenti olarak bilinen Demirci ilçesine TÜBİTAK 4003 Küçük Ölçekli Bilim Merkezi destek programı kapsamında Bilim Merkezi açılıyor. Demirci Belediyesi tarafından TÜBİTAK'a 4003 Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Destek Programı kapsamında hazırlanarak sunulan Bilim Merkezi projesi onaylandı. Demirci Bilim Merkezi bünyesinde Doğa Bilimleri Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi yer alacak. T3 Vakfı tarafından eğitim ve teknik desteğinde verileceği Bilim Merkezi kurulumuna TÜBİTAK tarafından 4 milyon lira hibe desteği sağlandı. Demirci'nin bir eğitim kenti olduğuna vurgulayan Belediye Başkanı Erkan Kara, "Eğitim kenti kimliğimizi daha üst seviyelere taşımak için TÜBİTAK'a hazırladığımı Bilim Merkezi projemiz onaylandı" dedi.