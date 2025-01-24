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Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Ocak Cuma güncel, canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Ocak Cuma güncel, canlı altın fiyatları...

Dün altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 154 liradan tamamladı. Altın alacak ve satacak olanlar 'Altın kaç para? Altın yükseldi mi? Gram ne kadar?' sorularını araştırıyor. İşte 24 Ocak Cuma güncel altın fiyatları...

AA

Giriş Tarihi:

Altı fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Ocak Cuma güncel, canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın kaç TL? sorularının yanıtları araştırılıyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 154 liradan tamamladı. İşte 24 Ocak Cuma güncel, canlı altın fiyatları...

Altı fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Ocak Cuma güncel, canlı altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 3 bin 183 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 740 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 773 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Altı fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Ocak Cuma güncel, canlı altın fiyatları...

Analistler, Trump'ın faizler konusundaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, düşük petrol fiyatları ve politika faizinin imalat sanayi aktivitesi ve büyüme için olumlu etkilerinin olabileceğini ifade etti.

Trump'ın Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticari partnerlerine uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktaran analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırmasının ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatmasının önemli riskler olarak görüldüğünü söyledi.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 790 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 750 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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