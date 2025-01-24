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Haberler Ekonomi Markalar insan sağlığıyla oynuyor: Yeni tağşiş ürünler yayınlandı

Markalar insan sağlığıyla oynuyor: Yeni tağşiş ürünler yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi. 41 ürünün yer aldığı listede zeytinyağından tohum yağı, baharatlardan ise yabancı madde çıktı. Listede bulunan Arifoğlu ve MİS markaları ise dikkat çekti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Markalar insan sağlığıyla oynuyor: Yeni tağşiş ürünler yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi yenilendi. Herkesin ilgisini çeken ve sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Listeye dün 41 ürün daha eklendi. Öte yandan, Bakanlığın yayınladığı listede en çok Aydın'daki firmaların ismi dikkat çekti.

O FİRMALAR İFŞA EDİLDİ

- FİRMA ADI: SSC GRUP TARIM

GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. (İZMİR)

Marka: Ayvalık Köy Kooperatifi Ürün: Taş baskı natürel sızma zeytinyağı

- FİRMA ADI: AKDENİZ ZEYTİNYAĞI

GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(AYDIN)

Marka: Yeni Körfez

Yeni Zeybek Tarım

Edremit Gömeç

Tad Ayvalık

Ege Sızma

Akdeniz Zeytinyağları

Gemlik

Ürün: Natural Sızma Zeytinyağı Taş baskı natürel sızma zeytinyağı

- FİRMA ADI: BAYRAKOĞLU ET ÜRÜNLERİ-ALİ BAYRAK (AFYONKARAHİSAR)

Marka: Afyon Bayrakoğlu

Ürün: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK ÇÇÇ FİRMA ADI: ÇİMÖRSAN İNŞAAT

GIDA TARIM TURİZM MADENCİLİK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

(AFYONKARAHİSAR)

Marka: Cerrahpaşa

Ürün: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK ÇÇÇ FİRMA ADI: EGE GIDA BAHARAT- OSMAN EGE (İSTANBUL)

Marka: Ece Baharat

Ürün: Kekik

- FİRMA ADI: ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (İSTANBUL)

Marka: Arifoğlu

Ürün: Acı kırmızı pul biber

- FİRMA ADI: KILINÇ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYV. NAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (MERSİN)

Marka: Kılınç

Ürün: Yarım yağlı beyaz peynir

- FİRMA ADI: ERTAÇ KARAYAZIÇEŞNİHANE (ANTALYA)

Ürün: Trabzon yayık tereyağı

- FİRMA ADI: MEYSÜT MEYVE SÜT VE GIDA MAM.SAN.TİC. A.Ş. ŞUBE 1 EREĞLİ ŞUBE 1 NOLU FABRİKA (KONYA)

Marka: MİS

Ürün: Süzme yoğurt

- FİRMA ADI: ZENİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (BİLECİK)

Marka: LAZZ VAKFIKEBİR

Ürün: Kahvaltılık tam yağlı ay çekirdeği- Mısır çeşnili eritme peyniri

- FİRMA ADI: ABBAS BABA ZEYTİNCİLİK- ERHAN ÇERÇİ (MERSİN)

Ürün: Zeytinyağı

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