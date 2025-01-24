Markalar insan sağlığıyla oynuyor: Yeni tağşiş ürünler yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi yenilendi. Herkesin ilgisini çeken ve sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Listeye dün 41 ürün daha eklendi. Öte yandan, Bakanlığın yayınladığı listede en çok Aydın'daki firmaların ismi dikkat çekti.

O FİRMALAR İFŞA EDİLDİ

- FİRMA ADI: SSC GRUP TARIM

GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. (İZMİR)

Marka: Ayvalık Köy Kooperatifi Ürün: Taş baskı natürel sızma zeytinyağı

- FİRMA ADI: AKDENİZ ZEYTİNYAĞI

GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(AYDIN)

Marka: Yeni Körfez

Yeni Zeybek Tarım

Edremit Gömeç

Tad Ayvalık

Ege Sızma

Akdeniz Zeytinyağları

Gemlik

Ürün: Natural Sızma Zeytinyağı Taş baskı natürel sızma zeytinyağı

- FİRMA ADI: BAYRAKOĞLU ET ÜRÜNLERİ-ALİ BAYRAK (AFYONKARAHİSAR)

Marka: Afyon Bayrakoğlu

Ürün: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK ÇÇÇ FİRMA ADI: ÇİMÖRSAN İNŞAAT

GIDA TARIM TURİZM MADENCİLİK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

(AFYONKARAHİSAR)

Marka: Cerrahpaşa

Ürün: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK ÇÇÇ FİRMA ADI: EGE GIDA BAHARAT- OSMAN EGE (İSTANBUL)

Marka: Ece Baharat

Ürün: Kekik

- FİRMA ADI: ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (İSTANBUL)

Marka: Arifoğlu

Ürün: Acı kırmızı pul biber

- FİRMA ADI: KILINÇ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYV. NAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (MERSİN)

Marka: Kılınç

Ürün: Yarım yağlı beyaz peynir

- FİRMA ADI: ERTAÇ KARAYAZIÇEŞNİHANE (ANTALYA)

Ürün: Trabzon yayık tereyağı

- FİRMA ADI: MEYSÜT MEYVE SÜT VE GIDA MAM.SAN.TİC. A.Ş. ŞUBE 1 EREĞLİ ŞUBE 1 NOLU FABRİKA (KONYA)

Marka: MİS

Ürün: Süzme yoğurt

- FİRMA ADI: ZENİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (BİLECİK)

Marka: LAZZ VAKFIKEBİR

Ürün: Kahvaltılık tam yağlı ay çekirdeği- Mısır çeşnili eritme peyniri

- FİRMA ADI: ABBAS BABA ZEYTİNCİLİK- ERHAN ÇERÇİ (MERSİN)

Ürün: Zeytinyağı