Markalar insan sağlığıyla oynuyor: Yeni tağşiş ürünler yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi yenilendi. Herkesin ilgisini çeken ve sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Listeye dün 41 ürün daha eklendi. Öte yandan, Bakanlığın yayınladığı listede en çok Aydın'daki firmaların ismi dikkat çekti.
O FİRMALAR İFŞA EDİLDİ
- FİRMA ADI: SSC GRUP TARIM
GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. (İZMİR)
Marka: Ayvalık Köy Kooperatifi Ürün: Taş baskı natürel sızma zeytinyağı
- FİRMA ADI: AKDENİZ ZEYTİNYAĞI
GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(AYDIN)
Marka: Yeni Körfez
Yeni Zeybek Tarım
Edremit Gömeç
Tad Ayvalık
Ege Sızma
Akdeniz Zeytinyağları
Gemlik
Ürün: Natural Sızma Zeytinyağı Taş baskı natürel sızma zeytinyağı
- FİRMA ADI: BAYRAKOĞLU ET ÜRÜNLERİ-ALİ BAYRAK (AFYONKARAHİSAR)
Marka: Afyon Bayrakoğlu
Ürün: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK ÇÇÇ FİRMA ADI: ÇİMÖRSAN İNŞAAT
GIDA TARIM TURİZM MADENCİLİK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
(AFYONKARAHİSAR)
Marka: Cerrahpaşa
Ürün: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK ÇÇÇ FİRMA ADI: EGE GIDA BAHARAT- OSMAN EGE (İSTANBUL)
Marka: Ece Baharat
Ürün: Kekik
- FİRMA ADI: ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (İSTANBUL)
Marka: Arifoğlu
Ürün: Acı kırmızı pul biber
- FİRMA ADI: KILINÇ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYV. NAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (MERSİN)
Marka: Kılınç
Ürün: Yarım yağlı beyaz peynir
- FİRMA ADI: ERTAÇ KARAYAZIÇEŞNİHANE (ANTALYA)
Ürün: Trabzon yayık tereyağı
- FİRMA ADI: MEYSÜT MEYVE SÜT VE GIDA MAM.SAN.TİC. A.Ş. ŞUBE 1 EREĞLİ ŞUBE 1 NOLU FABRİKA (KONYA)
Marka: MİS
Ürün: Süzme yoğurt
- FİRMA ADI: ZENİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (BİLECİK)
Marka: LAZZ VAKFIKEBİR
Ürün: Kahvaltılık tam yağlı ay çekirdeği- Mısır çeşnili eritme peyniri
- FİRMA ADI: ABBAS BABA ZEYTİNCİLİK- ERHAN ÇERÇİ (MERSİN)
Ürün: Zeytinyağı