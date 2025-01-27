İzmirlilerin sağlığı ile oynayanlara rekor ceza

İZMİR'İN Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde faaliyet gösteren iki ayrı soğuk hava deposunda yapılan denetimlerde, 28 ayrı firmaya ait toplam 67 bin 159 kilogram son tüketim tarihi geçmiş, etiketsiz, küflenmiş, bozulmuş güvenilir olmayan gıda ürünü ele geçirildi. Ürünlerin imha süreci devam ederken, söz konusu işletmelere toplam 2 milyon 322 bin 682 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından, ihbar üzerine Bornova ve Kemalpaşa'daki iki ayrı soğuk hava deposu işletmesinde denetim yapıldı.

PEYNİR, SALÇA VE TEREYAĞI

HER iki soğuk hava işletmesinde yapılan kontrolde, işletmelere ait soğuk hava depolarını kiralamak sureti ile kullanan 28 ayrı firmaya ait toplam 67 bin 159 kilogram peynir ve peynir benzeri ürün, tereyağı, krema, lor peyniri, teleme, salça benzeri ürün, hayvansal yağ gibi çeşitli gıda ürünleri muhafazaya alındı ve imha süreçleri başlatıldı. 28 ayrı işletmeye toplam 2 milyon 322 bin 682 TL idari para cezası kesildi.