Yangın fırsatçılarına bakanlıktan ceza

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, yangın fırsatçılarına uygulanan cezalara yönelik açıklama yaptı. Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen yangın faciası sonrası sosyal medyada dolaşan yangın tüpleri başta olmak üzere yangın söndürme malzemelerinin fahiş fiyatlardan satıldığı iddiaları üzerine açıklama yapan Uysan, bu ürünlerle ilgili denetimlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Yangın söndürme aparatları, yangın battaniyeleri, duman detektörleri gibi ürünlerin fiyatlarında da yüzde 100'e varan artışlar yapıldığı görüldü. Yangın güvenliği alanında faaliyet gösteren bazı işletme sahipleri, yaşanan bu büyük felaketten sonra birçok yapının eksiklerini fark ettiğini ve bu yüzden acil alımlar yapmaya başladıklarını belirtti.

Bolu'daki yangından bir gün önce (19 Ocak) 414 lira olan mini yangın tüpünün fiyatının yangından birkaç gün sonra (26 Ocak) bin 500 liraya çıktığı görüldü.

414 TL'DEN BİN 500 TL'YE ÇIKTI

İlgili işletme yetkilileri, özellikle küçük çaplı yangın tüpleri ve duman detektörlerine olan talebin hızla arttığını vurguladı. Ancak bazı işletmelerin bu durumu fırsata çevirerek fiyat artışına gittiği ifade edildi. Yangından bir gün önce (19 Ocak) 414 lira olan mini yangın tüpünün fiyatının yangından birkaç gün sonra (26 Ocak) bin 500 liraya çıktığı görüldü. Uysan, fahiş fiyat uygulayan işletmelere ceza kesildiğini vurguladı. Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan'ın açıklaması şu şekilde yer aldı: "Ticaret Bakanlığımıza bağlı tüm denetim ekiplerimiz yangın malzemelerine yönelik ilgili denetimleri gerçekleştirmekte olup, fahiş fiyat uygulayan işletmelere gerekli cezai uygulamalar yapılmaktadır."