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Haberler Ekonomi Faturalarda yeni dönem: Çok tüketen çok ödeyecek

Faturalarda yeni dönem: Çok tüketen çok ödeyecek

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Faturalarda yeni dönem: Çok tüketen çok ödeyecek
ŞUBAT ayından itibaren elektrik faturalarında yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar 1 Şubat itibariyle artık 2 bin lira ödeyecek. Yeni düzenleme, özellikle yüksek tüketim yapan aboneleri ilgilendiriyor. Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesinin bulunduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, düzenlemenin yaklaşık yüzde 3'lük bir kesimi, yani 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini açıkladı. Bakan Bayraktar, bu grubun genellikle elektrikli araç kullanan veya elektrik tüketimi yüksek olan kesimlerden oluştuğunu ifade etti.
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