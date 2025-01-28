Merkez Bankası para politikasına nasıl devam edecek?

2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini %45'e indirerek dikkatleri üzerine çekti. Bu faiz indirimi, enflasyonun seyrine ve piyasa koşullarına bağlı olarak devam edebilir. Uzmanlar, TCMB'nin faiz indirimi politikasının yıl boyunca devam edip etmeyeceğini yorumladı. Uzmanların Merkez Bankası para politikası beklentisi nedir? Uzman isimler yorumladı.

GÖKHAN IŞIL: İNDİRİMİ ZATEN BEKLİYORDUK

Pozitif reel faizde aşağı doğru bir inme sürecini zaten beklediklerini söyleyen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Gökhan Işıl, "Son dönemde artık 2024 yılının sonuna doğru geldiğimizde, reel faiz açılmasından dolayı, beklenen enflasyon artık 2025 yılının sonuna doğru düşmeye başlamıştı. Bu ciddi bir gelir transferi yaratma mekanizması haline gelmişti. Dolayısıyla, Merkez Bankası'nın, 2025 yılında, reel faizin yine pozitifte kalacak şekilde bırakması bizim için önemli bir risk. Çünkü reel faiz negatife doğru gittiği zaman, gider harcamaya yönelik olarak bir, kayış çok ciddi bir riski vardı. Dolayısıyla pozitif reel faizde aşağı doğru bir inme sürecini zaten bekliyorduk." şeklinde konuştu.

Işıl, yapılan bu indirimin daha önce yapılan 500 baz puanlık artışın geri alınmış halini olduğu belirterek, "Aralık ayından, başlayan bir süreç, sadece 2024-2023, açıkçası 4-5 yıldır alıştığımız, 12 toplantı beklentisi içindeydi bütün herkes. Daha sonra aralık toplantısından sonra bunda 2025 yılı için 8 toplantıya indirildi. Dolayısıyla da, yıl içerisindeki dönemler itibariyle, faiz kararının ne olacağı ile ilgili beklenti biraz daha açıkçası değişti. Şimdi baktığımız zaman, Merkez Bankası şu anda politika faizini %45'e getirdi. Aslında 2024 Mart ayındaki, Mart ayı toplantısı öncesi seviyeye geldik. Mart ayı toplantısına baktığımız zaman hatırlarsak, 31 Mart seçimleri öncesi birçok kişi faizle ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağı, %45 seviyesinin o dönemki politikaları destekleyici olduğunu düşünüyordu. Ama seçim sonrası yine kur artacak, bir önceki seçimlerdeki gibi beklenti ve insanların dolarizasyon, döviz talebinin oluşmasında - bir ön yükleme olarak- 500 baz puanlık artış da yapılmıştı. Ben açıkçası şu anda 250 + 250 yapılan bu 500 baz puanlık artışın o ön yüklemenin biraz geri alınmış hali olarak düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

FERHAN PEHLİVANOĞLU: ENFLASYON ARTIŞI AYLIK 2-2,5 BANDINA GELMELİ

Faiz kararı sonrası ekonominin yönü üzerine konuşan Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu enflasyonun aylık bazda %2-2,5 bandına çekilmesinin para politikasına destek sağlayacağına dikkat çekti. Pehlivanoğlu, "Yılbaşını bir hatırlatayım. Ocak ayı 6.70'ti aylık enflasyon. Şubat ayı da 4.53'tü. Baz etkisinden dolayı biz bu rakamları görmeyeceğiz. Daha aşağısını göreceğiz. Enflasyon bir nebze aşağıya gelmiş olacak. Zaten bunları da dikkate alarak risklerden de bahsetmiş. Merkez Bankası 12 toplantıdan 8'e indirerek kendine aslında bir hareket alanı oluşturdu. Şubat ayını pas geçip, ondan sonra Mart ayında 6 Mart'ta kararı açıklayacak. Yine mayıs ve ağustos aylarını pas geçmiş durumda. Özellikle risklerden bahsedecek olursak, hizmet sektöründe bir risk unsurunun devam ettiği söylenebilir. Çünkü raporda özellikle bu alanların, zamana bağlı bir fiyatlama unsuruyla şekillendiğinden bahsetmiş. Bu da doğru tabii ki. Çünkü fiyatlar belirlenirken bazı sektörlerde düzenli aralıklarla güncelleniyor ve özellikle de ocak-şubat aylarında, gerek asgari ücretteki artışlar, gerekse diğer maliyet artışlarıyla beraber aslında yaşanan, gerçekleşen enflasyon fiyatlara bir anda eklenebiliyor. Eğitim sektöründe bunu görüyoruz mesela, özel okullarda, üniversitelerin yıllık fiyatlamalarında, ulaşım sektöründe görebiliyoruz, kamu hizmetlerinde ya da elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerde görebiliyoruz. Bu da bize ocak ve şubat aylarında aralık ayına göre nispeten yüksek bir enflasyonla karşılaşacağımız izlenimi veriyor. Bunlar önceki yıllarda da az önce söylediğim gibi verilerle karşılaştık. Tabii ki 2024 Ocak gibi olmayacak. Daha düşük olacak ama 6.70 değil de 4 gibi bir beklenti var. İşte Şubat ayında 4 gibi değil de 2,5 gibi var. Benim bundan sonraki özellikle öngörüm, biz enflasyon artışını aylık 2-2,5 bandına getirebilirsek hedef doğrultusunda daha iyi ilerleyebiliriz. Merkez Bankası da kararlarını bu anlamda daha sağlam koyabilir." değerlendirmesini yaptı.