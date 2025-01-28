Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin bu hafta itibarıyla ihracatta öne çıkan un, tavuk yumurtaları, mısır, demir çelikten eşya, süt ve krema ile hijyenik ürünlerin de bulunduğu 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını açıkladı. Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'nde konuşan Bakan Bolat, "Ülkemiz ile Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim" açıklaması yaptı.