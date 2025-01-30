İzmir’de üreticilere koç dağıtıldı

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde, Damızlık Kıvırcık ve Merinos Koyunculuk Tesisi Projesi kapsamında 50 adet pedigrili damızlık koçun yetiştiricilere teslim edildiği bir tören düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in katıldığı törende, projeye dair detaylar paylaşıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "2025 yılı itibarıyla bölgede büyük bir hayvan varlığına ulaşarak üretimde kalite ve verimi artırmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında 2025 yılı itibari ile üreticilerimize damızlık koç ve her bir işletmeye 20 dişi 1 erkek hayvan verilecek, 3 üncü yavrulamada aynı miktarda hayvan geri alınacak ve başka üreticilerimize dağıtılacak" dedi.