KOSGEB İstihdam Koruma Destek Programı’na başvurular başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, söz konusu programın ayrıntılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emek yoğun üretim yapan imalat sanayi sektörlerinin rekabet güçlerini koruyacak çok önemli bir adım attıklarına dikkati çeken Kacır, bu çerçevede KOSGEB İstihdam Koruma Destek Programı'na başvuruların yarın başlayacağını ifade etti.

"ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kacır, program kapsamındaki sektörlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren ve istihdamlarını koruyan KOBİ sınıfındaki işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek sağlıyoruz. Sanayicilerimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Başvuru tarihi: 31 Ocak-31 Mart 2025"

Detaylarına "kosgeb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek destek için başvurular da söz konusu site üzerinden yapılabilecek.