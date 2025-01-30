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Haberler Ekonomi Saruhanlı’ya 50 yataklı devlet hastanesi yapılacak

Saruhanlı’ya 50 yataklı devlet hastanesi yapılacak

CÜNEYT HASÇELİK

Giriş Tarihi: Gazete

Saruhanlı’ya 50 yataklı devlet hastanesi yapılacak
MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından 13 bin 509 metrekare alanda inşa edilecek olan 50 yataklı devlet hastanesinin proje ihalesi onaylandı. Konuyla ilgili konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur "Sağlık yatırımlarımıza bir yenisini 50 yataklı devlet hastanemizle Saruhanlı ilçemize gerçekleştiriyoruz. Devlet Hastanemiz, 3 katlı ve içerisinde 2 ameliyathane, 1 doğumhane, yoğun bakımlar, 18 poliklinikten oluşmak üzere toplam 13 bin 509 metrekare kapalı alana sahip olacak" dedi.
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