Bakanlık rakamlarla açıkladı: Milli parklara rekor ziyaretçi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) bünyesindeki 677 korunan alan 2024'te 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçiyi ağırlarken, bu alanda son 10 yılın rekoru kırıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, DKMP Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundaki korunan alanlara ilgi gösteriyor.
Havası, suyu, tarihi ve doğal kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamlarıyla ziyaretçilerine eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunan bu alanlar 2024'te de vatandaşların gözdesi oldu.
49 milli park, 269 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 59 ulusal ve 58 mahalli önemi bulunan sulak alan olmak üzere toplam 677 korunan alan, 2024'te toplam 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçiyi ağırladı. Bu sayı 2002'de 168 korunan alan ve 5,5 milyon ziyaretçi olarak kayıtlara geçmişti.