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Haberler Ekonomi Gıda fuarında hileli ürün şoku! 9 firmaya 526 bin 254 tl ceza

Gıda fuarında hileli ürün şoku! 9 firmaya 526 bin 254 tl ceza

Denizli’de kurulan fuarlarda yapılan denetimlerde 1 tona yakın hileli zeytinyağı, sucuk, tereyağı, nar ekşisi, pekmez ve bal ele gerildi. 9 firmaya 526 bin 254 TL ceza kesilen denetimlerde ele geçirilen hileli gıdalar imha edildi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Gıda fuarında hileli ürün şoku! 9 firmaya 526 bin 254 tl ceza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen fuarlarda yapılan denetimlerde, yaklaşık 1 ton sahte zeytinyağı, sucuk, tereyağı, nar ekşisi, pekmez ve bal tespit edildi. Denetimler sonucunda 9 firmaya toplam 526 bin 254 TL para cezası uygulandı.

Gıda fuarında hileli ürün şoku! 9 firmaya 526 bin 254 tl ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 30 ve 31 Ocak 2025 tarihlerinde kurulan fuar alanlarında yapılan denetimlerinin sonuçlarını resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Gıda fuarında hileli ürün şoku! 9 firmaya 526 bin 254 tl ceza

'FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Yapılan paylaşımda, fuarı ziyaret eden vatandaşlara hileli gıda ürünü satışı yapılan firmalar afişe edildi. Fuar alanlarında yapılan denetimlerde etiket bilgisi olmadan satışa sunulan 235 kilogram sucuk, 111 kilogram sürülebilir yağ, 75 kilogram tereyağı, 68 litre nar ekşisi, 55 litre pekmez, 48 kilogram bal ve piyasaya arzı yasaklanan 409 litre zeytinyağı tespit edildiği belirtildi.

Gıda fuarında hileli ürün şoku! 9 firmaya 526 bin 254 tl ceza

Ele geçirilen hileli gıda ürünlerinden zeytinyağı hariç diğer ürünlerin gıda kontrol görevlileri gözetiminde imha edildiği kaydedildi. Fuarlarda hileli gıda satışı yaptığı tespit edilen 9 farklı gıda işletmecisine toplam 526 bin 254 TL idari para cezası uygulanırken, yapılan açıklamada; "Fuar ve panayır gibi organizasyonları hileli ürünlerini satışa sunarak, tüketicileri yanıltmak için kullanan fırsatçılara göz açtırmadık, açtırmayacağız" ifadelerine yer verildi.

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