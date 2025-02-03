Savunma ihracatında Türkiye modeli

avunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN projesi kapsamında 6 uçak üreteceklerini ve bu uçakların seri üretime giden yolda süreçleri hızlandıracağını söyledi. Görgün, Türk savunma sanayi şirketleri ile yabancı ülkelerin kullanıcı arasında bir köprü olan "savunma sanayi ataşeliği" siteminin devreye alındığını belirterek ilk atamanın Azerbaycan'a yapıldığını ve 23 ülkeye atama için faaliyetlerin sürdüğünü dile getirdi. Görgün, "23 ülke için (savunma sanayi ataşeliği) faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu ülkelerden 22'sine onay verildi. Savunma sanayi sektörünün ekipmanlarıyla, üretim kabiliyetleriyle açılım yapacağımız ülkelerle sürekli temas halinde son kullanıcılara aktarılması ve ülkenin nabzını tutup ona göre sektörün doğru alanlara yönlendirilmesi açısından önemli. Büyük ihracatçı ülkelerde savunma ataşeleri yanında savunma sanayi ataşeleri de var. Biz de artık o gruba dahil olduk" dedi.