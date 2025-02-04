Assos’ta 57 turizm tesisi mühürlendi

TÜRKİYE'NİN Bolu ilinde yaşanan otel faciasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ruhsatsız ve belgesiz konaklama tesislerinin tespit edilip mühürlenmesini talep etti. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de ekipler harekete geçti. Biri Ayvacık ilçe merkezinde olmak üzere Assos ve Küçükkuyu bölgesinde toplam 57 turizm tesisi turizm işletme belgesi ve ruhsatı olmaması sebebiyle mühürlendi.

Öte yandan Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Pamukkale ilçesinde işletme için gerekli şartları yerine getirmedikleri belirlenen 66 termal otel ve pansiyonun kapatıldığını açıkladı.