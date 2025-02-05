OSB’lerin yeni istihdam hedefi 3,5 milyon 700 bin

Türkiye genelindeki Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) istihdamı artırmaya yönelik faaliyetler yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, istihdam rakamını 2 milyon 700 bine ulaştırmayı başardı.

YERLİ ÜRETİM

Bakanlık, OSB'lerdeki 2028 istihdam hedefini 3 milyon 500 bin olarak belirledi. Türkiye genelinde 366 OSB'ye tüzel kişilik kazandırarak 59 bin 221 parselde üretimin önünü açan Bakanlık, OSB'lerde istihdamı artırmaya yönelik faaliyetler yürüterek istihdam rakamını 2 milyon 700 bine ulaştırmayı başardı. Bakanlık, 2028'e kadar OSB'lerdeki istihdam yüzde 30 artıracak. Yapılan yatırımlarla da imalat sanayisinin milli gelir içindeki payı yüzde 20'leri geçecek. Öte yandan sanayicilere çeşitli avantajların sunulacağı yeni OSB'ler ve yeni istihdam hedefi ile yerli üretim güçlendirilecek ve ithalata olan bağımlılık azaltılacak.