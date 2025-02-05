TOKİ’den dev ihale

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 ilde toplam 834 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İhale 19-20-21 Şubat'ta yapılacak.

YÜZDE 15 İNDİRİM

İHALEDE, konut, ticaret, sanayi, sağlık ve eğitim gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar yer alacak. TOKİ, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 TL olan 5.583.278 m² büyüklüğündeki 834 arsa, açık artırma ile satışa çıkarılacak. Arsalar; konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim ve sosyal kültürel tesis alanı gibi farklı kullanım amaçlarına uygun olarak satışa sunuluyor. Yatırımcılar, yüzde 25 peşinat ile 48 ay, yüzde 40 peşinat ile 36 ay vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek. Ayrıca, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Satışa çıkarılan arsaların bir kısmı İzmir, İstanbul, Ankara, Denizli, Balıkesir ve Bursa'da bulunuyor.