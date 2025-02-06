Denizlili çiftçiye 1 milyarlık can suyu

DENİZLİ'DE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılı içerisinde çiftçi ve üreticilere sağlanan 1 milyar 241 milyon 785 bin liralık destek, tarım ve hayvancılık sektörlerine önemli bir can suyu oldu. Üreticilere can suyu olan bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında 306 milyon 65 bin 694,87 TL mazot ve gübre desteği, 108 milyon 607 bin 280,17 TL hububat, baklagiller ve dane mısır fark ödemesi desteği, 7 milyon 766 bin 288,61 TL katı organik-organomineral gübre desteği, 87 milyon 121 bin 911,86 TL yağlı tohumlu fark desteği ile 4 milyon 381 bin 305,40 TL sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği sağlandı.