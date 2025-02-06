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Küresel ısınma bağları erkenden uyandırdı

CÜNEYT HASÇELİK

Giriş Tarihi: Gazete

Küresel ısınma bağları erkenden uyandırdı
MANİSA'DA 1 milyon metreküpe yakın bağ alanı bulunuyor. Üreticiler özellikle soğuk havalar konusunda uyarıldı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yapan Mustafa Sacit İnan, küresel ısınma ile birlikte artık kış aylarının alışılanın dışında sıcak geçtiğini ve dolayısıyla bağların daha erken uyanma eğilimine girdiğini vurguladı. Üreticilerin yaşanan soğuk havalara karşı gereken tedbirleri alması gerektiğini kaydetti. İnan, budama yapmayan üreticilerin soğuk havalardan sonra budama yapmasının daha doğru olacağını açıkladı.
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