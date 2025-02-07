Dikili OTB’de 3 binden fazla kişiye iş imkanı

İZMİR'İN Dikili ilçesinde hayata geçirilen Dikili Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB), Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük jeotermal sera kümelenmelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Tamamlandığında büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan 3 binde fazla kişiye istihdam sağlayacak olan Dikili OTB, bölgenin ekonomik ve tarımsal kalkınmasına önemli bir katkı sunacak. Jeotermal enerji kullanımıyla sürdürülebilir ve çevreci bir üretim modeli benimseyen proje, Türkiye'yi seracılıkta küresel bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyor. Dikili OTB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte tarımsal üretimde verimlilik artacak, bölgedeki istihdam olanakları genişleyecek ve Türkiye'nin tarım ihracatında önemli bir ivme kazanılacak.