En çok İzmirliler boşanıyor

TÜİK, 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus, 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu. TÜİK'in açıkladığı nüfus verilerine göre; Yetişkin nüfus içinde boşanmış kişi oranı 10 sene önce (2014) yüzde 3 iken yüzde 5'e yükseldi. Bu alanda başı çeken iller ise İzmir, Muğla ve Antalya oldu. 22 şehir, yüzde 5 olan Türkiye ortalamasını aştı. İzmir'de kütüğü İzmir dışında başka şehirlere kayıtlı olanlar arasında en çok Manisalılar yaşıyor. Kentte 208 bin 37 Manisalı var. Kentte 179 bin 745 Mardinli yaşarken, 155 bin 564 Erzurumlu yaşıyor. İzmir'de yaşayan Konyalı sayısı ise 130 bin 234. İzmir'de yaşayan İstanbuluların sayısı ise 47 bin 13 olarak açıklandı.