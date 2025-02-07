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Haberler Ekonomi Oruç Reis, Somali denizlerindeki sismik çalışmalarının yüzde 50'sini tamamladı

Oruç Reis, Somali denizlerindeki sismik çalışmalarının yüzde 50'sini tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin, Somali denizlerindeki sismik çalışmalarının yüzde 50'sini tamamladığını bildirdi.

AA

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Oruç Reis, Somali denizlerindeki sismik çalışmalarının yüzde 50’sini tamamladı

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Somali'nin yeni Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ve heyetiyle İstanbul'da bir araya geldiğini belirtti.

Somali'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Oruç Reis gemimiz, Somali denizlerinde sismik çalışmaların yüzde 50'sini tamamladı. Sayın Bakan ile arama çalışmalarının bundan sonraki sürecini ve kara sahalarında da geliştirebileceğimiz yeni işbirliklerini değerlendirdik. Ayrıca madencilik alanında da yeni bir işbirliği süreci başlatma kararı aldık. Enerji ve madencilik alanındaki işbirliğimizi, ülkelerimiz arasındaki yakın ve samimi ilişkilere yakışır seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Oruç Reis, Somali denizlerindeki sismik çalışmalarının yüzde 50’sini tamamladı Oruç Reis, Somali denizlerindeki sismik çalışmalarının yüzde 50’sini tamamladı Oruç Reis, Somali denizlerindeki sismik çalışmalarının yüzde 50’sini tamamladı
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