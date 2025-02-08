19 ilin gıda sicili temiz çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelindeki gıda güvenliğini sağlamak adına yaptığı denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" kontrolünde 62 ilde çok sayıda hileli gıda imalatı ve satışı yakalanırken, aralarında Uşak'ın da yer aldığı 19 ilde gıda ürünlerinde hile ya da sağlığa zararlı madde tespit edilemedi.

O İLLERİN İSMİ

Bakanlık tarafından oluşturulan kırmız listede 24 şehir ve 189 firma ifşa edildi. Kırmızı listeye sağlığa zararlı gıda maddesi üreten ve satan firmalar giriyor. Yine Bakanlık tarafından oluşturulan 'turuncu' listede 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar yer alıyor. Turuncu listede 57 şehirden 963 firma yer aldı. Şu ana kadar yapılan denetimlerde vatandaşın sağlığını düşünerek herhangi bir usulsüzlüğe başvurmayan il sayısı da 19 olarak açıklandı. Bu iller arasında Uşak'ta yer aldı. O iller sırasıyla şu şekilde: Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Düzce, Erzincan, Hakkâri, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Uşak, Van.