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Haberler Ekonomi Bakan Işıkhan'dan kadınlara müjde! Toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin lira

Bakan Işıkhan'dan kadınlara müjde! Toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin lira

Women-Up II Projesi'nden 4 bin 200 kadın faydalanacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aylık destek miktarının 20 bin 745 TL, toplam destek tutarının ise 372 milyon 812 bin TL olduğunu bildirdi.

AA

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Bakan Işıkhan’dan kadınlara müjde! Toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nden (Women-Up II) 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan’dan kadınlara müjde! Toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin lira

"WOMEN-UP II PROJESİ'NDEN 4 BİN 200 KADIN FAYDALANACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi projeden faydalanacak. Aylık destek miktarı 20 bin 745 TL, toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin TL" dedi.

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