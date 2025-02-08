Deprem gerilimi tatilcileri etkilemedi! Otellere erken rezervasyon devam ediyor

Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan deprem fırtınası sürerken, sarsıntılar İzmir başta olmak üzere kıyı bölgelerde hissediliyor.

İÇ DENETİMLER

Türsab İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, bu durumun turizm sektörünü etkilemediğini söyledi. Ege Denizi'nde yaşanan depremlerin vatandaşı tedirgin ettiğini ancak bunun son 10 günde yapılan erken rezervasyonları etkilemediğini ifade eden Meriç, "Erken rezervasyonda daha uygun fiyatlar olduğu için vatandaş talep gösteriyor. Olumsuzluklara rağmen rezervasyon oranları yüksek. Erken rezervasyonlarda geçen seneye göre yüzde 4'lük bir artış var. Böyle devam ederse de rekor kırabileceğimiz bir yıl bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Sahil otellerinin bakanlığın denetiminden önce tur operatörlerinin denetiminden geçtiğini belirten Meriç şöyle devam etti: "Yurt dışı müşterilerine otel pazarlayan tur operatörleri balkon korkuluğunun yüksekliğinden tutun, kapı genişliğine kadar her türlü denetimi yapıyor. Türkiye'de sahil otellerinin yüzde 99'u uluslararası çalışıyor. Bu nedenle sektör kendi iç denetimini yapıyor. Türkiye'de de gerçekten denetim mekanizmaları çalışırsa turizm sektöründe yurt dışından da daha güçlü olacağız."

YABANCILARIN TERCİHİ GÜMÜLDÜR

Erken rezervasyonda fiyatların sezona göre yarı yarıya uygun olduğunu dile getiren Meriç, "Sezonda fiyatlar, erken rezervasyonun 2 katına bile çıkabiliyor. En çok sahil otelleri talep görüyor. Herkes fiyatlarını indirdi" diye konuştu. Yabancı turistlerin İzmir'de en çok Seferihisar ve Gümüldür'ü tercih ettiğini ifade eden Meriç, yerli turistlerin de Çeşme'yi tercih ettiğini söyledi.