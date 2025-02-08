Suriye’ye un ihracatı 400 bin tona çıkacak

Türkiye'nin Suriye'ye un ihracatının bu yıl yüzde 23 artışla 400 bin tona ulaşması öngörülüyor. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliğinden (IAOM) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 3 milyon 60 bin ton un ihraç eden Türkiye, buna karşılık 1 milyar 160 milyon dolar gelir elde etti.

'DIŞ SATIM ARTACAK'

Yıllık 32 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen 15 milyon ton un üretimi yapan Türkiye, küresel un ticaretinden yüzde 23 pay alırken, 10 yıldır dünya un ihracatı şampiyonluğunu da elinde bulunduruyor. Geçen yıl buğday ithalatına uygulanan kota nedeniyle un ihracatında dalgalanma yaşansa da 2025'te dış satımın artarak sürmesi bekleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Erhan Günhan Ulusoy, "Suriye'nin her geçen gün artan un talebine karşılık Türkiye'nin stokları yeterli. Beklentimiz bu yıl Suriye'ye 400 bin ton un ihracatı gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.