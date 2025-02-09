Kadın istihdamına 20 bin 745 tl destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Women-Up II başvurularının sürdüğünü hatırlatarak, projeden 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını söyledi. Bakan Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi başvurularının devam ettiğini belirterek, projeden 2 bin 100 kadın işveren ile 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını hatırlattı. Işıkhan, sosyal medya hesabındaki yazılı açıklamasında, güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamın daha da artırılması gerektiğini bildirdi.

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Bu hedef doğrultusunda kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerinden biri olarak gördüklerini vurgulayan Işıkhan, "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi projeden faydalanacak" ifadelerini kullandı. Aylık destek miktarının 20 bin 745 lira olduğunu ifade eden Işıkhan, proje kapsamında verilecek toplam destek tutarının ise 10 milyon Euro (372 milyon 812 bin lira) olduğunu kaydetti.