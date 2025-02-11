Günde 2 yumurta yemek o hastalığa kalkan oluyor

Yumurta bu kolin maddesi bakımından en zengin besinlerden biridir. Günde iki yumurta beynin ihtiyacı olan bu kolin maddesini karşılayarak unutkanlık ve erken bunama gibi rahatsızlıkları önler.

Gözdeki sarı noktada azalan lutein maddesi net görme kaybına neden olur. Bu eksiklik aynı zamanda beraberinde göz rahatsızlıklarına da zemin hazırlar. Geri dönüşümü zor olan göz hastalıklarını önlemek için uzmanlar havuç gibi besinlerin yanı sıra lutein maddesi bakımından zengin olan yumurtanında tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

