Günde 2 yumurta yemek o hastalığa kalkan oluyor

D vitamini eksikliği vücutta tedavisi mümkün olamayan hastalıklara neden olabilir. Bu yüzden uzmanlar D vitaminini günlük karşılamak için balık tüketimini artırmayı önerir. Bu ek takviyelerle D vitaminin değeri artar. Ancak yapılan son araştırmada günde iki haşlanmış yumurtanında D vitaminini karşıladığı ortaya çıkarılmıştır.
Karaciğer toksinlenmesi cilde ve saça ciddi hasarlar verir. Bu durumu önlemek için karaciğerin toksinlerden arınması gerekir. Uzmanlar yumurtanın içerdiği fosfolipidler maddeler sayesinde karaciğerin yanı sıra vücuttaki tüm toksinlerin temizleneceğini belirtiyor. Aynı zamanda günde iki yumurtanın cilt dermis tabakasını yenilediğinden yaşlanmayı da geciktirir.