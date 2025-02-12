Bakan Işıkhan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

2025 yılı itibarıyla 16.5 milyon emekliye yapılan yüzde 15.75'lik maaş zammının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. 2024 yılında emekliye bayram ikramiyesi tutarı 2 bin TL'den 3 bin liraya çıkarılmıştı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı. İkramiyelerin 4 bin 500 ila 5 bin lira bandına çıkarılmasına yönelik beklentiler bulunuyor. Emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti. İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.