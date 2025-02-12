Hepsi toplatılıyor! Çocuklarınıza bu ürünlerden almayın

Ticaret Bakanlığı ekipleri denetlemelerine ara vermeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gibi Ticaret Bakanlığı da ifşalarını sürdürüyor.

Özellikle çocuklara yönelik ürünlerde birçok uygunsuzluk tespit edildi ve satıştan men ve piyasadan toplatma kararları alındı.

OKUL ÇANTASINDA KURŞUN ÇIKTI

Okul çantasında limitlerin üzerinde kurşun, bebek tulumunda kopan çıtçıt, çocuk mayosunda boncuk süslemeler, kol saatinde limit üzerinde nikel gibi buluntular tespit edildi.

SAĞLIĞA ZARARLI MADDELER

Bazı maddeler limitler dahilinde ürünlerde bulunurken limitleri aşması halinde insan sağlığına zarar veriyor.

Bu nedenle ürünlerin piyasadan toplatılıp imha edilip, satışlarının da yasaklanması kararı alınıyor.