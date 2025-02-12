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Hepsi toplatılıyor! Çocuklarınıza bu ürünlerden almayın

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlere ilişkin ifşalarını yapmaya devam ediyor. Son yapılan denetimlerde çocuk çantasından kurşun, bebek tulumundan kopan çıtçıt, çocuk mayosunda ise boncuk bulunmasından dolayı toplatma ve satılmalarına yasak getirildi. İşte bakanlığın ifşaladığı o marka ve ürünler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Hepsi toplatılıyor! Çocuklarınıza bu ürünlerden almayın

Ticaret Bakanlığı ekipleri denetlemelerine ara vermeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gibi Ticaret Bakanlığı da ifşalarını sürdürüyor.

Hepsi toplatılıyor! Çocuklarınıza bu ürünlerden almayın

Özellikle çocuklara yönelik ürünlerde birçok uygunsuzluk tespit edildi ve satıştan men ve piyasadan toplatma kararları alındı.

Hepsi toplatılıyor! Çocuklarınıza bu ürünlerden almayın

OKUL ÇANTASINDA KURŞUN ÇIKTI

Okul çantasında limitlerin üzerinde kurşun, bebek tulumunda kopan çıtçıt, çocuk mayosunda boncuk süslemeler, kol saatinde limit üzerinde nikel gibi buluntular tespit edildi.

Hepsi toplatılıyor! Çocuklarınıza bu ürünlerden almayın

SAĞLIĞA ZARARLI MADDELER

Bazı maddeler limitler dahilinde ürünlerde bulunurken limitleri aşması halinde insan sağlığına zarar veriyor.

Hepsi toplatılıyor! Çocuklarınıza bu ürünlerden almayın

Bu nedenle ürünlerin piyasadan toplatılıp imha edilip, satışlarının da yasaklanması kararı alınıyor.

Hepsi toplatılıyor! Çocuklarınıza bu ürünlerden almayın

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