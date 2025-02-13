BESİAD eski Başkanı Akdaş Kent Konseyi’ne aday oldu

BESİAD (Bostanlı Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği) önceki dönem başkanlarından, iş insanı Ali Akdaş, İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na adaylığını açıkladı. Akdaş, "Şehrimizin demokratik katılım süreçlerini güçlendirmek, kentimizin gelişimine katkıda bulunmak ve ortak akıl ile çözüm üretmek amacıyla İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na adaylığımı açıklıyorum" dedi. Kent konseylerinin, halkın yönetime katılımını sağlamak, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu kurumları arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurmak için önemli bir platform olduğunu dile getiren Akdaş, "İzmir'imizin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve katılımcı bir şehir olması için bu göreve talibim" ifadelerini kullandı.