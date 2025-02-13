Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! Herkesin faturası artacak mı? Tüm merak edilenler...

Elektrik abonelerine sağlanan sübvansiyonların daha adil dağılımını sağlamak için hayata geçirilen yeni düzenlemeyle elektrik faturası aylık 417 kilovatsaat tüketimi aşan konut aboneleri, devlet desteğinden yararlanamayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde 42,2 milyon mesken abonesi bulunurken, düzenlemeden yaklaşık 1,2 milyon abonenin etkilenmesi öngörülüyor.

Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 14 soru ve yanıtları şöyle:

1- Bu uygulamanın amacı nedir?

Mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.

2- Türkiye'de konutlarda aylık ortalama elektrik tüketimi ne kadar?

Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat.

3- Yeni uygulama ne kadarlık tüketimi kapsıyor?

Uygulama, 2024'te yıllık 5 bin kilovatsaat, aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor.

4- 417 kilovatsaatin güncel fatura tutarı ne kadar?

Mevcut tarife ile 1047 lira tutarında.

5- Türkiye'nin elektrikte abone sayısı nedir?

Türkiye'de 42,2 milyon mesken abonesi bulunuyor.

6- Yeni uygulamadan abonelerin ne kadarı etkilenecek?

Yaklaşık 1,2 milyon abone, yani toplam abonelerin yaklaşık yüzde 3'ü etkilenecek.

7- Geriye kalan yüzde 97'lik kesimin durumunda bir değişiklik olacak mı?

Konut abonelerinin yüzde 97'si desteklenmeye devam edilecek.

8- 2024 tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olan mesken tüketicilerinin durumu ne olacak?

Bu tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.

9- Devlet desteğinden yararlanmayacak abonelerin faturası ne kadar artacak?

Mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na (PTF) göre azami yüzde 93 artacak.

10- Bu uygulamadan kimler muaf tutulacak?

Mesken abone grubu içinde yer alan AFAD'a bağlı geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, büyükşehirlerdeki mahalleye dönüşen köylere ait içme suyu abonelikleri, tarımsal sulama abonelikleri, ibadethaneler, cemevleri, muhtarlık hizmet binaları, iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı tüketiciler daha önceden olduğu gibi devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

11- Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti ne kadar?

Yıllık 15 bin kilovatsaat.

12- Sanayi ve ticarethanelerin ne kadarı yeni uygulamadan etkilenecek?

Sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin, Kamu/Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565 bin tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.

13- Sanayi ve ticarethanelerde tüketim limiti üstünde kalanların faturası ne kadar artacak?

Azami yüzde 11'lik artış olacak.

14- Limitin üstünde tüketim yapan bir abone limitin altında tüketim yapmaya başladığında devlet desteğinden nasıl faydalanacak?

İlgili tüketicinin 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026'da yeniden devlet tarafından desteklenen tarifeden yararlanmaya başlayacak.

ELEKTRİK FATURASI İÇİN TASARRUF YÖNTEMLERİ

Tasarruf etmek için sadece büyük yatırımlar yapmanıza gerek yok; günlük yaşamınızdaki küçük değişiklikler bile önemli sonuçlar doğurabilir. Enerji verimliliğine odaklanmak, hem cebinizi koruyacak hem de çevreye duyarlı bir yaşam tarzı benimsemenizi sağlayacaktır. İşte elektrik faturanızı düşürmenin yolları...

ELEKTRİK FATURASI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Elektrik faturalarınızı düşürmenin en etkili yollarından biri, evinizdeki ampulleri LED ampullerle değiştirmektir. LED ampuller, geleneksel ampullere göre %80 daha az enerji tüketir ve daha uzun ömürlüdür. Bu, hem tasarruf sağlar hem de ampul değiştirme sıklığını azaltır. LED ışıklar, özellikle yoğun kullanıma maruz kalan alanlarda büyük fark yaratabilir.

NERJİ VERİMLİ CİHAZLAR KULLANABİLİRSİNİZ

Eski elektrikli aletler, yeni enerji verimli modellerle kıyaslandığında çok daha fazla enerji harcar. Bu nedenle, buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyon gibi büyük cihazlarınızı enerji tasarrufu sağlayan modellerle değiştirmeyi düşünmelisiniz. Enerji verimliliği etiketine sahip ürünler, uzun vadede büyük tasarruflar sağlayacaktır.

AKILLI TERMOSTAT FATURALARDAN TASARRUF ETTİRİYOR

Evdeki sıcaklık kontrolünü optimize etmek, elektrik faturalarınızı düşürmenin başka bir yolu. Akıllı termostatlar, enerji tüketimini azaltmanıza yardımcı olur; sıcaklık ayarlarını otomatik olarak kontrol eder ve evde olmadığınız zamanlarda enerjiyi tasarruflu bir şekilde kullanır. Bu cihazlar, hem konfor hem de enerji verimliliği açısından büyük avantajlar sunar.

GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİ KULLANABİLİRSİNİZ

Uzun vadeli tasarruf yapmak istiyorsanız, güneş enerjisi panelleri yatırımını düşünebilirsiniz. Güneş enerjisi, elektrik faturalarınızı önemli ölçüde azaltırken, çevreye de katkıda bulunur. Devlet teşvikleriyle bu sistemin maliyetini daha da düşürebilir, kısa sürede geri dönüş alabilirsiniz.

Elektrikli aletlerinizi kullanırken dikkatli olmak, faturalarınızı azaltmanın basit ama etkili bir yoludur. Örneğin, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi cihazları yalnızca dolu olduğunda çalıştırmak, enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, ısıtma ve soğutma sistemlerini de ihtiyaç duyulmadığında kapatmak faydalı olacaktır.

Gereksiz elektrik tüketimini önlemek için prizleri kontrol etmek de önemli bir adımdır. Kullanmadığınız cihazları prizden çekmek, "sabit tüketim" olarak bilinen gereksiz enerji harcamasını önler. Akıllı prizler kullanarak, hangi cihazların ne zaman çalıştığını kontrol edebilir ve enerji tasarrufunuzu artırabilirsiniz.

Son olarak, elektrik faturanızı dikkatlice incelemek ve mevcut tarifeleri anlamak önemlidir.

Farklı seçenekleri araştırarak, tasarruf sağlama şansınızı artırabilirsiniz. Unutmayın, bilinçli bir tüketici olmak, uzun vadede en büyük tasarrufu sağlar.