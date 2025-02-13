Emeklilerin bayram ikramiyesi 21 Şubat’ta belli olacak

MİLYONLARCA emeklinin Kurban ve Ramazan bayramlarında alacağı ikramiyeye ne kadar zam geleceği merak edilirken, dün kritik bir gelişme yaşandı. Emeklilerin merakla beklediği ikramiyenin 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı duyuruldu. Türkiye'deki milyonlarca emekliye her Ramazan ve Kurban bayramından 3'er bin lira ikramiye ödeniyor. Bu da her yıl 6 bin liralık ikramiye ödenmesi anlamına geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yeni ikramiye miktarı için rakam vermekten kaçındı ancak bu konuda bir çalışma yapıldığını resmen duyurdu. Buna karşın yeni ikramiyelerin ne zaman belirleneceği konusunda net bilgi yoktu. Öte yandan bayram ikramiyelerinde, maaşlara paralel oranda %15,75'lik bir artış yapılması durumunda, ikramiyelerin 3.472 TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak bazı tahminler ikramiyelerin en az 3.500 TL, hatta 4.500 TL'ye kadar ulaşabileceğini öngörüyor.