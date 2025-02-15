İzmir’de konut satışları yüzde 60,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılı ocak ayında İzmir'de 4 bin 131 olan konut satışı, bu yılın aynı döneminde yüzde 60,6 artarak 6 bin 634 oldu. TÜİK verilerine göre, İzmir'de 2024 yılı ocak ayında İzmir'de 4 bin 131 olan konut satışı, bu yılın aynı döneminde yüzde 60,6'lık artışla 6 bin 634'e yükseldi. Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu.

MENEMEN İLK SIRADA

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 912 ile İstanbul, 10 bin 158 ile Ankara ve 6 bin 634 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 39 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 ile Tunceli olarak gerçekleşti. İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,5 artarak bin 700 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 25,6 oldu. İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 artarak 4 bin 934 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 74,4 oldu. İzmir'de ipotekli konut satışları bin 170 olarak gerçekleşti. İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 251,4 artarak bin 170 oldu. Ocak ayında satışı yapılan konutların yüzde 17,6'sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. İzmir'de ocak ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 azalarak 25 olarak gerçekleşti. Öte yandan İzmir'de 2025 yılı ocak ayında en fazla konut satışı Menemen'de gerçekleşti.