Türkiye rüzgar enerjisinde büyüyor

Türkiye'nin 7 bölgesinde işletmedeki yaklaşık 280 santral ve 4 bin 360'dan fazla türbinle rüzgardan enerji üretilirken, toplam kurulu güç 13 Şubat itibarıyla 13 bin 43 megavata ulaştı. Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 13 bin megavatı geçti. Rüzgar enerjisinin günlük elektrikteki üretim payı yaklaşık yüzde 14'e çıkarken, yıl sonuna kadar tamamlanacak farklı birçok proje ile bu oranın artacağı hesaplanıyor. Türkiye, 33 bin megavatlık yenilenebilir elektrik kurulu güç kapasitesini 2035'te 120 bin megavata çıkarmak için çalışmalara yoğun şekilde devam ediyor.

280 SANTRAL ÇALIŞIYOR

Bu ay başında gerçekleştirilen, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı rüzgar enerjisi (YEKA RES 2024) yarışmalarında 3 ildeki 5 YEKA'da toplam 1200 megavatlık bağlantı kapasitesi tahsis edilmişti. Böylelikle, söz konusu gelişmelerle rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payının artırılması hedeflenirken, aynı zamanda üretim tesislerinden satın alınan elektrik enerjisi maliyetlerini azaltıyor, yenilenebilir enerji teknolojilerinde yerli üretimin geliştirilmesine ve kalifiye insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanıyor. Türkiye'nin 7 bölgesinde faaliyet gösteren 280 rüzgar santrali ve 4 bin 360'dan fazla türbinle rüzgardan enerji üretilirken, toplam kurulu güç 13 Şubat itibarıyla 13 bin 43 megavata ulaştı.