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Nutella’nın Babası hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Nutella’nın Babası hayatını kaybetti
DÜNYACA ünlü fındık kremasının mucidi olarak tanınan "Nutella'nın babası" İtalyan kimyager Francesco Rivella, 97 yaşında hayatını kaybetti. Rivella 14 Şubat Cuma günü, Sevgililer Günü'nde vefat etti. Dünyaca ünlü fındıklı kremanın mucidi olarak tanınan İtalyan kimyager Francesco Rivella'nın yaşamını yitirdiği açıklandı. Çikolata ürünleri şirketi Ferrero'da uzun yıllar çalışarak, Nutella'nın bugünkü formuna ulaşmasına katkı sağlayan isimlerden biri olarak tarihe geçen Rivella, "Nutella'nın babası/ mucidi" olarak da biliniyor.
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