Türkiye’den Yunan adalarına geçen yıl 1 milyon turist gitti

TÜRKİYE'DEN Yunan adalarına yapılan gemi seferleri ve yolcu sayısı önceki yıl önemli bir artış gösterdi. Türkiye'de geçen yıl Ege kıyılarındaki limanlardan yapılan 8 bin 629 gemi seferi ile 1 milyon 153 bin 727 yolcu, Yunan adalarına seyahat etti. Yunan adaları, Türk turistler açısından cazibe noktası olmaya devam ediyor. Özellikle uzun tatillerde Yunan adalarına olan ilgi, adalara geçen deniz araçlarının bulunduğu limanlardaki kuyruklara yansımıştı. 2024'te Yunan adalarına gemi yolculuğu yapanların sayısı, 1 milyon 153 bin 727 yolcu ile önceki yıla göre yüzde 93 arttı.

KAPIDA VİZE

TÜRKİYE'DEN yapılan 8 bin 629 gemi seferi ile 1 milyon 153 bin 727 yolcu İstanköy, İleryoz, Kelemez, Sömbeki, Rodos, Batnoz, Sakız, Sisam, Midilli ve Meis adalarına seyahat etti. Türk turistlere, Yunan adalarında 7 gün konaklama imkanı sağlayan kapıda vize uygulamasıyla yolcu sayısı önceki yıllara göre arttı.