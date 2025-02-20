Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Geçen yıl kilogramı 60 lira olan ramazan pidesi azami satış fiyatı, bu yıl 81 liranın üzerinde olmayacak." diyen Balcı, Ankara, İstanbul ve Antalya'da geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesinin bu yıl 20 liradan, Bursa ve Kocaeli'de 330 gramı 20 liradan satılan pidenin bu yıl 370 gramının 30 liradan satışa sunulacağını belirtti.