Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 22 Şubat canlı altın fiyatları...

Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL? soruları araştırılıyor. Dün 3 bin 430 liradan işlem gören altın bugün hangi seyirde devam ediyor? İşte 22 Şubat cumartesi canlı, güncel altın fiyatları...
Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL? soruları araştırılıyor. Dün 3 bin 430 liradan işlem gören altın bugün hangi seyirde devam ediyor? İşte 22 Şubat cumartesi canlı, güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Ons altın güne 2.934,68 dolardan başladı. Dün ise gün içinde en düşük 2924 dolar, en yüksek de 2949 dolar seviyesi görüldü.
Gram altın güne 3.437,53 liradan başladı. Dün ise gün içinde en düşük 3422 lira, en yüksek de 3452 lira seviyesi görüldü.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 5.778,00
Çeyrek altın satış: 5.813,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 11.556,00
Yarım altın satış: 11.625,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 23.041,00
Tam altın satış: 23.154,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 23.665,00
Cumhuriyet altını satış: 23.755,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 23.661,00
Ata altın satış: 23.765,00