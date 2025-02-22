Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 22 Şubat canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın güne 2.934,68 dolardan başladı. Dün ise gün içinde en düşük 2924 dolar, en yüksek de 2949 dolar seviyesi görüldü.



Gram altın güne 3.437,53 liradan başladı. Dün ise gün içinde en düşük 3422 lira, en yüksek de 3452 lira seviyesi görüldü.



