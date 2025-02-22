Kruvaziyer turizmi 2025’e rekorla başladı! Yolcu sayısı 30 bini aştı

Kruvaziyer turizminde ocak ayında yolcu hareketliliği geçen yıla göre yüzde 63,54 artışla 32 bin 686 oldu. Kruvaziyer turizminde yıla rekorla başlanan Türkiye'de, ilk defa ocak ayında gelen yolcu sayısı 30 bini aştı.
Kruvaziyer turizminde geçen yıl Türkiye'deki 17 limana demirleyen 1195 gemiyle 1 milyon 889 bin 426 yolcu hareketliliği gerçekleşti. Kruvaziyer turizminde 'cazibe merkezi' olarak gösterilen Türkda 23 kruvaziyer geldi. Kruvaziyer turizminde ocak ayında yolcu hareketliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,54 artışla 32 bin 686 oldu.