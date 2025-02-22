Kruvaziyer turizmi 2025’e rekorla başladı! Yolcu sayısı 30 bini aştı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE İLK

Ocak ayında Amasra'ya 3, İstanbul'a 8, İzmir'e 4, Kuşadası'na 1, Samsun'a 4, Trabzon'a 3 kruvaziyer yanaştı. Bu gemilerle Türkiye'ye 1827 yolcu geldi, Türkiye'den başka ülkeye 1796 yolcu seyahat etti. Türkiye'yi 29 bin 63 transit kruvaziyer yolcusu tercih etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2011-2025 yılları verisine göre; kruvaziyer turizminde Türkiye ilk defa ocak ayında 30 bin yolcu sayısını aştı. Kruvaziyer turizmine yıla 32 bin 686 yolcuyla rekorla başlanan Türkiye'de, 2024'ün ocak ayında 18 kruvaziyerle 19 bin 986, 2011'in aynı döneminde 8 kruvaziyerle 20 bin 712 yolcu geldi.