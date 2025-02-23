Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu

Çiğ süt üretimi ve kalitesiyle, üretim planlamasına katkı ve bu alanda sürdürülebilirliği sağlamak üzere, 2025-2026 yıllarında üreticilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının, "Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ürettiği çiğ sütü süt işleme tesislerine, sözleşmeyle satış belgesi karşılığında süt toplama merkezi vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kaydettiren tarımsal amaçlı örgüte üye veya ortak olan üreticilere temel destek ödemesi yapılacak. Manda, koyun, keçi sütü ile niteliğine ve pazarlama şekline göre inek sütü için, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve kriterler ile üretim maliyeti dikkate alınarak, birim tutarlar üzerinden temel destek belirlenecek.